Tout Faire structure son pôle achat

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Tout Faire Supprimer Tout Faire Matériaux Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’enseigne de négoce vient de nommer Olivier Popelin à la direction de la Supply Chain, Yann Datin à la direction des achats et Maurice Ruggeri à la direction du référencement.

Tout Faire se donne les moyens de sa transformation. Le groupement de négociant vient de restructurer son pôle achats. Il vient de promouvoir trois nouveaux responsables. Olivier Popelin, anciennement directeur de Tout Faire Plateforme, a été nommé directeur supply chain. Il « pilote aujourd’hui toute la chaîne logistique, l’approvisionnement et l’achat avec une centaine de personnes. »

Une promotion et trois embauches

Il y a aussi du changement dans son équipe. Ainsi, Yann Datin prend la direction des achats. Cet ancien chef de marché menuiserie-bois-panneau de l’enseigne est à la tête d’une équipe de 12 personnes et il a pour mission « de développer les huit marchés de l’enseigne de construction et trouver de nouveaux fournisseurs. » La centrale a par ailleurs recruté Maurice Ruggeri comme directeur du référencement. Précédemment, il a notamment été directeur des achats du Groupe Parisot pendant plus de 20 ans, puis directeur opérationnel chez Timolia, la centrale de référencement des achats pour différents groupements d’indépendants dans le secteur du bâtiment et de la construction. Enfin, pour être complet, Tout Faire a renforcé son service achat avec les arrivées de Franck Gagneux comme chef de marché gros œuvre et couverture et de Sébastien Rivard, comme chef de marché plâtrerie et isolation.