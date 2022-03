Tout Faire Matériaux : TBWA pilotera la refonte de son identité

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Tout Faire Matériaux Supprimer France Supprimer Communication Supprimer Valider Valider

Le groupement de négociants indépendants a choisi son agence de communication pour conduire sa stratégie média et hors média.

D’après l’hebdomadaire Stratégies, Tout Faire Matériaux vient de choisir l’agence de communication TBWA Paris pour conduire sa stratégie média et hors média. Elle « pilotera la refonte totale l’identité de l’enseigne l'accompagnera sur l'ensemble de sa stratégie de communication média et hors média et élaborera sa nouvelle plateforme de marque. » Toujours selon notre confrère destiné aux professionnels de la communication, les dépenses publicitaires brut du groupement se sont élevées à 2,7 M€ en 2021 dont 1,9 M sur le seul média TV et 5,1 M€ en 2020. Ces chiffres nous ont été confirmé par la direction de l’enseigne.