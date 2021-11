Tout Faire : décès de Nicolas Boretti

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Tout Faire Matériaux Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le responsable de la communication du groupement Tout Faire est décédé mardi 2 novembre.

Tout Faire annonce le décès de son responsable de la communication Nicolas Boretti, mardi 2 novembre, à quelques semaines de ses 50 ans. Il avait passé près de 20 ans dans ce groupement, où ses collègues comme les adhérents ont apprécié son engagement et son professionnalisme. La rédaction de Négoce adresse à ses collègues et à sa famille ses plus sincères condoléances.