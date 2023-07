Technico-commercial(e), chauffeur-livreur(s)e, chef(fe) d'agence, chef(fe) de parc, magasinier(e)-cariste, responsable LS et vendeur(se)... Pour accompagner le développement de ses adhérents, Tout Faire cherche à recruter massivement. Plus de 1000 postes sont à pourvoir. C'est dans contexte que le groupement vient d'annoncer le lancement d’une vaste campagne de recrutement sur toute la France et en Belgique d’ici fin 2023. Elle sera relayée par l’ensemble des adhérents du groupement, en magasins, dans la presse et sur les réseaux sociaux.