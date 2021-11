Tour Triangle : avec Axa à la rescousse, les travaux vont pouvoir débuter

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Tour Triangle Supprimer Grand Paris Supprimer Ile-de-France Supprimer Paris Supprimer Tertiaire Supprimer Unibail-Rodamco-Westfield Supprimer Projets Supprimer Valider Valider

Le groupe Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a annoncé le lancement du chantier controversé de la Tour Triangle "d'ici la fin de l'année", avec l'arrivée de l'assureur Axa comme partenaire financier, lundi 1er novembre dans un communiqué.

Le groupe Unibail-Rodamco-Westfield (URW), qui détient le Forum des Halles et de nombreux autres centres commerciaux et a beaucoup souffert des fermetures de commerces liées à la crise du Covid-19, avait jusqu'à la fin octobre pour signer le bail à construction de la tour Triangle, avait indiqué la mairie de Paris, faute de quoi le projet aurait été "remis en question".

Sans une bouffée d'oxygène venue de l'extérieur, ce projet à quelque 700 millions d'euros, selon des estimations qui ont circulé dans la presse, n'était pas assuré de voir le jour.

Lundi 1er novembre, URW a annoncé l'arrivée de l'assureur Axa comme partenaire financier. Un soutien qui lui permet de respecter "sa stratégie claire d’optimisation de l'allocation de ses ressources" (en clair son désendettement), et donc le lancement "d'ici la fin de l'année" des travaux, à indiqué le groupe dans un communiqué.

Et ce, malgré l'enquête préliminaire lancée en juin pour "favoritisme" autour de la concession sur laquelle doit être bâtie cette tour, qui suscite depuis des années de vives contestations

Axa, dont l'apport financier n'a pas été précisé, s'est dit "fier" de s'associer à la construction de la Tour Triangle: "un projet phare pour la ville de Paris et sa région", a salué Isabelle Scemama, cheffe d'Axa IM Alts, la division de l'assureur français dédiée aux investissements alternatifs.

Signée de l'agence d'architecture suisse Herzog et de Meuron, cette tour de 180 mètres de haut et 42 étages sera érigée dans l'enceinte du Parc des expositions de la Porte de Versailles, dans le XVe arrondissement de Paris. Elle doit notamment héberger un hôtel quatre étoiles, plus de 2.000 mètres carrés d'espace de travail partagé ("coworking"), un centre de santé et un espace culturel.