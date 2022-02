Toupret aide les pros à gagner en productivité

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Enduit Supprimer France Supprimer TOUPRET Supprimer Valider Valider

Le spécialiste des enduits de préparation des fonds met ses connaissances et son expertise à disposition des professionnels avec son premier livre blanc « Comment gagner en productivité sur les chantiers neufs ? ».

Recueil de conseils et d’astuces, ce guide s’adresse aux applicateurs confrontés à la nécessité d’intervenir sur des chantiers neufs dans des délais de plus en plus courts. Elaboré en collaboration avec des professionnels sur le terrain, le document présente de façon claire et détaillée des solutions concrètes pour les chantiers d’enduisage mécanisés, tant sur le plan des services que des produits les mieux adaptés.

Les 4 points clés d’un chantier réussi sont explorés : l’approvisionnement optimisé, le choix de produits adéquats pour la rapidité d’application, la rationalisation du travail des équipes, la formation et l’accompagnement pour des chantiers simplifiés.

Ce livre blanc de 20 pages est disponible gratuitement en téléchargement sur le site de Toupret dans la rubrique « conseils sur les enduits à projeter ».