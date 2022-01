Toulouse : réouverture du musée Saint-Raymond

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Haute-Garonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Depuis le mardi 4 janvier 2022, le musée Saint-Raymond rouvre au public après plusieurs semaines de travaux.

Inaccessible depuis le mois de novembre pour cause de travaux, le musée Saint-Raymond de Toulouse (Haute-Garonne) a rouvert ses portes au public. Des travaux de réaménagement ont été menés par les équipes de ce musée et celles de la mairie de Toulouse, accompagnées par le designer Guillaume Lamarque pour que l’institution dévoile un nouveau visage. Les visiteurs pourront découvrir un espace d’accueil et une boutique restaurés avec un mobilier plus ergonomique et adapté aux personnes en situation de handicap.

Le bâtiment rénové abrite aussi un hall lumineux doté d’une consigne en libre-service et d’une signalétique intérieure repensée. La cage d’escalier, la salle d’exposition et le parcours permanent du musée ont été refaits pour améliorer le confort des visiteurs et les conditions de travail du personnel du musée. La vitrine centrale au 2e étage est entièrement rénovée pour accueillir de nombreuses collections et les fameux bijoux gaulois, ainsi que tous les biens archéologiques mobiliers trouvés sur le territoire de Toulouse métropole. L’ensemble de ces aménagements, d’un montant global de 761 000 euros, a bénéficié d’une subvention de 58 200 euros de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac Occitanie).