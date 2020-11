Toulouse : réorganisation de l’approvisionnement en eau potable de la métropole

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Démolition-construction Supprimer Valider Valider

Toulouse Métropole engage une restructuration de l’approvisionnement en eau potable.

Déconnectée du réseau de distribution de la métropole toulousaine (Haute-Garonne) depuis le 1er novembre 2020, l’usine de production d’eau potable de Lacourtensourt est en cours de démolition. Les travaux ont été lancés depuis le 16 novembre 2020 pour une durée de 8 mois. Un nouveau système d’approvisionnement sera installé à la place par Toulouse Métropole et le Syndicat Intercommunal des eaux des Cantons Centre et Nord (SIECN). Les travaux visent à améliorer la qualité de l’eau sortant des unités de production de la ville.

Ce chantier fait partie du programme d’investissement « Qualité Plus », mis en place par Toulouse Métropole. Estimé à 42,8 M€, il vise l’amélioration de la distribution en eau potable de la ville. Toulouse Métropole souhaite ainsi mutualiser les usines existantes et sécuriser l’approvisionnement en eau tout en garantissant une qualité sanitaire aux habitants de la Métropole et aux 8 communes formant le SIECN.