Toulouse : réhabilitation de 140 logements sociaux à Sauzelong

Un immeuble de 140 logements sociaux fait peau neuve dans le quartier de Sauzelong.

Le groupe CDC Habitat, filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), concrétise à Toulouse (Haute-Garonne) son plan de transition énergétique en réhabilitant un immeuble de 140 logements sociaux, dans le quartier de Sauzelong. Ce projet, livré dernièrement, s’inscrit dans la continuité des engagements de CDC Habitat, qui entend renforcer la mixité sociale dans son parc immobilier. La restauration de l’immeuble a ainsi permis aux logements de passer de l’étiquette énergétique D à B. Ils sont aussi labellisés Patrimoine Habitat et Bâtiment Basse Consommation (BBC) - Effinergie Rénovation.

Cette restauration, chiffrée à 6,5 M€, s’est concentrée sur le confort thermique de l’immeuble. L’ensemble de l’isolation du bâtiment (combles, façades et plancher des caves) a été revu. La ventilation et les menuiseries ont, quant à elles, été remplacées. Un raccordement au réseau de chaleur a aussi été créé. À l’intérieur, les résidents profitent d’un plus grand confort de vie. Les espaces de vie ont été modernisés par l’ouverture des cuisines sur les salons, et les parties communes ont été entièrement refaites, afin de faciliter l’accessibilité au bâtiment. Les baies vitrées ont été posées de manière à faire entrer un maximum de lumière dans les logements. Le nouvel immeuble se dote par ailleurs d’un certain nombre d’objets connectés. À ce propos, le groupe CDC Habitat a installé des multi-capteurs dans les appartements, afin de permettre aux résidents de gérer leur chauffage et leur consommation d’énergie par le biais d’une application mobile.