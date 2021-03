Toulouse : McPhy et Hyport s’allient pour développer des stations d’hydrogène à l’aéroport

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Hyport s’associe à McPhy pour équiper l’aéroport de Toulouse-Blagnac d’une chaîne d’hydrogène vert.

Portée par Engie Solutions à 51 % et par l’Agence Régionale Énergie Climat (AREC) à 49 %, l’entreprise Hyport va créer la première station d’hydrogène au sein de l’aéroport de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne). Pour ce projet, elle a comme partenaire clé la société McPhy, spécialisée dans les équipements de production et de distribution d’hydrogène zéro carbone.

La mission principale de l’entreprise Hyport est de garantir la conception, la réalisation et l’intégration de deux stations d’hydrogène et 1 MW d’électrolyse grande puissance au sein de l’aéroport de Toulouse-Blagnac. L’électrolyseur déployé, d’une capacité de 400 kg par jour, doit assurer l’approvisionnement des stations ainsi que des sites industriels à proximité immédiate des pistes de l’aéroport et des axes routiers. Ce projet a été annoncé par le biais d’un communiqué publié le 3 août 2020. Ces équipements doivent être opérationnels avant la fin de l’année 2021.