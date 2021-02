Toulouse : LafargeHolcim investit 3 M€ pour moderniser la centrale de Larrieu

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Investissement Supprimer Entretien-réhabilitation Supprimer Valider Valider

LafargeHolcim a proposé une enveloppe de 3 M€ pour rénover son site de production à Toulouse.

Le leader des matériaux de construction LafargeHolcim poursuit les travaux de rénovation de ses sites de production de béton à travers la France. Dans cette démarche, l’entreprise a investi 3 M€ pour faire de la centrale de Larrieu, située à Toulouse (Haute-Garonne), un site de production ultramoderne répondant aux normes les plus strictes en matière d’environnement.

Cette nouvelle génération de centrale à béton produit des gammes classiques de béton prêt à l’emploi et de bétons spéciaux. La reconstruction de ce site consiste avant tout à mettre en avant un modèle de protection environnementale. Il profite d’une gestion des eaux en circuit fermé qui fonctionne sur un système de bassins optimisés et un dispositif d’entretien et de curage performants.

L’installation de deux silos permet tout particulièrement de produire des ciments bas carbone et très bas carbone. Ces différents dispositifs permettent ainsi à la centrale de Larrieu de proposer toute la gamme des bétons bas carbone ECOPact. Les travaux de redimensionnement des cases dédiées au stockage de granulats et du local des adjuvants ont permis à LafargeHolcim de présenter de nouvelles formules, et d’apporter des solutions fiables aux exigences de chantiers plus techniques.