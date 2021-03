Toulouse : la piscine Alban Minville désormais opérationnelle

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Piscines Supprimer Valider Valider

La piscine Alban Minville, à Toulouse, a été livrée en octobre 2020, mais attend sa réouverture au public.

Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse (Haute-Garonne), a effectué une visite de la piscine Alban Minville le 3 mars 2021. Il a profité de l’occasion pour revenir sur la complexité du chantier : « Au cours des travaux, on a découvert que le béton était atteint de cette maladie qui avait attaqué le bardage métal, ce que n’avait pas décelé le bureau d’études, et on a dû poser 400 étais. » Cette visite du maire intervient dans le cadre de la finalisation des travaux de rénovation, qui ont duré 22 mois. Les améliorations ont porté principalement sur l’acoustique de la halle, ainsi que sur la rénovation du grand bassin et des plages intérieures. Des espaces aqualudiques, un nouvel ascenseur et des équipements techniques neufs ont aussi été installés.

Cette rénovation de la piscine Alban Minville a coûté 4,5 M€. Elle a été financée conjointement par la mairie de Toulouse, l’Agence nationale du sport et la Région Occitanie. Le chantier s’inscrit dans le projet de renouvellement urbain de Bellefontaine, porté par Toulouse Métropole.