Toulouse : l’immeuble du 3 boulevard des Minimes s’offre une seconde jeunesse

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Le chantier de réhabilitation de l’immeuble du 3 boulevard des Minimes va encore durer plusieurs mois.

Construit dans les années 60, l’immeuble du 3 boulevard des Minimes, en bordure du canal du Midi, est décrit comme étant l’un des plus dangereux de Toulouse (Haute-Garonne). Les murs du bâtiment sont bardés de filets afin de parer à d’éventuels effondrements des balcons. L’infrastructure est « un désordre structurel présentant un danger pour la sécurité des occupants et des passants », selon la préfecture de la Haute-Garonne. Pour éviter un accident et pallier les défaillances de la copropriété, l’État et Toulouse Métropole ont pris les choses en main. L’immeuble de 19 étages et de 110 logements fait depuis peu l’objet de travaux de rénovation. Le chantier, estimé à 9,7 M€, va durer 27 mois. Pour rappel, ce projet de réhabilitation fait partie du Plan Initiative Copropriétés (PIC), mis en œuvre par Toulouse Métropole. Ce programme vise à apporter des solutions de prévention et d’accompagnement aux copropriétés fragiles.

« Les travaux qui débutent incluent la réfection complète des balcons sud et nord, le ravalement des façades ainsi que l’isolation thermique du bâtiment par l’extérieur, en cohérence avec les objectifs nationaux d’amélioration de la performance énergétique des logements. Le couplage de ces deux types de travaux permet de réaliser des économies substantielles, notamment liées à l’installation de l’échafaudage pour l’ensemble de l’opération », explique la préfecture de la Haute-Garonne.