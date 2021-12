Toulouse : l’écluse Saint-Pierre fera peau neuve

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La rénovation de la maison éclusière de Saint-Pierre se poursuit. Celle-ci accueillera des spectacles à partir du mois de mars.

Les travaux de rénovation de la maison éclusière de Saint-Pierre, située à Toulouse (Haute-Garonne), sont en cours. Cet édifice, construit en 1776, va devenir un tout nouveau lieu culturel. Il s’étendra sur une surface de 500 m2, et comprendra un café-restaurant, des espaces de création et une salle de spectacle. Cette dernière pourra accueillir jusqu’à 300 personnes. L’inauguration de ce lieu est prévue pour le mois de mars 2022.

Cette rénovation a pour objectif d’apporter une nouvelle dynamique culturelle dans le quartier. En effet, l’écluse Saint-Pierre sera un lieu qui favorisera la mixité sociale, le mélange de générations et une grande diversité musicale. Plus de 200 événements culturels et artistiques y seront organisés chaque année, tels que des concerts, des rencontres ou des expositions.

Dans le cadre de la réalisation de ce projet, le conseil départemental de la Haute-Garonne a alloué une subvention de 320 k€ pour financer les équipements et matériels techniques de la salle de spectacle.