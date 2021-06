Toulouse : déplacement des réseaux souterrains en prévision de la future 3e ligne de métro

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Travaux souterrains Supprimer Valider Valider

Toulouse Métropole modifie le tracé des réseaux souterrains en vue de la construction de la 3e ligne de métro.

Toulouse Métropole a engagé des travaux de déplacement des réseaux souterrains dans les quartiers de Toulouse (Haute-Garonne) qui seront desservis par la future 3e ligne de métro. Depuis le 15 mars 2021, de nouveaux collecteurs d’eaux usées sont installés au niveau de la future station Toulouse-Lautrec. La maîtrise d’œuvre a été confiée à l’entreprise Sogea, une filiale du groupe Vinci spécialisée dans les travaux publics et le bâtiment. Le chantier est prévu pour une durée de huit semaines.

Des travaux similaires sont réalisés par l’entreprise Cousin Pradere au niveau de la future station Colomiers Gare. Ils ont été lancés le 22 mars, avec un délai d’exécution de quatre mois. De nouveaux collecteurs d’assainissement et des réseaux secs sont par ailleurs posés dans le secteur de Bonnefoy. Les travaux ont débuté fin mai et devraient s’étaler sur cinq mois. Ils sont pris en charge par l’entreprise Razel-Bec, spécialisée dans les terrassements, le génie civil, les travaux souterrains, etc.

Ces chantiers s’inscrivent dans le cadre du plan de relance porté par Toulouse Métropole.