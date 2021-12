Toulouse : concertation pour le Réseau Express Vélo dans le secteur ouest

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Circulations Supprimer Valider Valider

Dans le cadre des projets Réseau Express Vélo dans l’Ouest toulousain, le Département de la Haute-Garonne a lancé une concertation dans les communes concernées.

Le programme Réseau Express Vélo (REV) est une initiative du Département de la Haute-Garonne qui vise à créer des itinéraires cyclables à haut niveau de service (sécurité, continuité et confort) dans la métropole toulousaine. Pour ce mois de décembre, une concertation est menée dans les communes de Saint-Lys, Fonsorbes, Plaisance-du-Touch, La Salvetat-Saint-Gilles et Colomiers.

Cette procédure est relative à trois projets d’aménagement. Le premier reliera Plaisance-du-Touch à La Salvetat-Saint-Gilles. L’opération concerne une piste de 4 km et est estimée à 2 M€. Le deuxième projet est le REV 8, qui doit connecter Saint-Lys, Fonsorbes et Plaisance-du-Touch. Une piste de 12 km sera aménagée pour un montant de 9,5 M€. Le troisième projet est le REV 9 reliant Fonsorbes, La Salvetat-Saint-Gilles et Colomiers. Il s’agit d’un itinéraire de 8,7 km qui représentera un investissement de 8,5 M€.

Conformément aux objectifs du programme, les trois futurs tracés cyclables auront une largeur de 4 m, des cheminements pour les piétons de 1,30 m de large, des pentes inférieures à 5 % et une inclinaison de 2 % pour faciliter l’écoulement des eaux de pluie. Ces dispositions doivent permettre aux usagers de rouler confortablement à une vitesse de 30 km/h.