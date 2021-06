Toulouse : bientôt une nouvelle caserne près du boulevard d’Atlanta

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Garantie de livraison Supprimer Valider Valider

Toulouse enrichit ses infrastructures dédiées aux pompiers en aménageant une caserne près du boulevard d’Atlanta.

L’agglomération toulousaine se lance dans la création de plusieurs casernes afin d’améliorer les délais d’intervention des sapeurs-pompiers sur l’ensemble du territoire. La construction du futur centre de secours, situé au 24 chemin de Gramont, près du boulevard d’Atlanta, à Toulouse (Haute-Garonne), fait partie de ces projets. Le coût de cette opération, conçue et réalisée par Arc & Fact (Toulouse), s’élève à 6,3 M€. Sa livraison est prévue pour avril 2022.

Le chantier de cette future caserne a débuté en février 2021. « La voirie et les réseaux divers ont finalisé la première phase avec les terrassements et une partie des réseaux humides pour la récupération des eaux de pluie. Le gros œuvre a attaqué les fondations et le plancher bas du sous-sol », selon les pompiers de Haute-Garonne.

Outre celui du boulevard d’Atlanta, un autre centre de secours verra également le jour d’ici fin 2022 à Toulouse. Il s’agit de la caserne située chemin du Chapitre, à l’angle des boulevards Eisenhower et Thibault.