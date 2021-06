Toulouse : bientôt un nouveau pôle de santé privé dans le quartier de la Cartoucherie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Santé Supprimer Valider Valider

Le secteur de la Cartoucherie accroît le nombre de ses infrastructures médicales avec l’arrivée du futur pôle de santé.

Un nouveau pôle de santé privé est en cours de construction dans le quartier de la Cartoucherie, à Toulouse (Haute-Garonne), au 1 rue Guy-Dedieu. Ce bâtiment, réparti sur une surface de 3 880 m², a pour but d’accueillir des médecins spécialistes, des kinésithérapeutes, des infirmiers, des psychologues et d’autres professionnels de santé. La livraison de cette infrastructure, réalisée par Eiffage Construction, est attendue en décembre 2021. Rappelons que le projet est porté par le groupe Medic Global. « Nous travaillons avec le fonds d’investissement Pierval Santé qui se porte acquéreur des murs. Medic Global est le locataire principal de Pierval Santé. Nous signons un bail ferme de 9 ans avec lui, ce qui nous permet de sous-louer aux praticiens », explique Emmanuel Pouzol, cofondateur de Medic Global, au journal Actu Toulouse.

La construction de ce pôle vient « en complément de l’offre de soin locale déjà existante pour répondre à la future demande de plus de 7 000 habitants attendus d’ici 2025. En effet, plus de 3 500 nouveaux logements vont prochainement voir le jour », ajoute Emmanuel Pouzol au journal Actu Toulouse. Le bâtiment pourra accueillir jusqu’à 32 cabinets de consultation dont le groupe a lancé récemment la commercialisation. Selon les mots de Medic Global, les espaces de location, dès 22 m², seront divisibles afin d’offrir de plus petites surfaces si besoin. L’établissement disposera en outre d’un dépose-minute et d’un parking en sous-sol réservé aux praticiens.