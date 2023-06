Toulon : un appel à manifestation d'intérêt pour des parcelles de la ZIP La Seyne-Brégaillon

La Chambre de Commerce et d’industrie du Var assure au sein de la Rade de Toulon le développement de terminaux commerciaux et de la Zone Industrialo Portuaire (ZIP) de la Seyne Brégaillon.

La nouvelle feuille de route stratégique vise, notamment pour le Terminal Fret de Brégaillon et à court terme, une diversification et une augmentation des trafics rouliers, vracs et colis lourds.

6 parcelles

C'est dans ce cadre que la CCI du Var a engagé une démarche visant à dynamiser certaines parcelles afin d’optimiser le développement de l’activité industrialo-portuaire. Or plusieurs lots de la ZIP de La Seyne-Brégaillon arrivent à échéance de leur autorisation d’occupation temporaire. C'est pourquoi la CCI du Var a décidé de remettre en concurrence 6 lots (de 1000 à 4000 m²) en s’appuyant sur la procédure d’un Appel à manifestation d'intérêt, lancé le 23 juin.

Elle souhaite mettre à disposition des parcelles ensemble ou séparément, pour la réalisation de projets d’aménagement à vocation industrielle, logistique maritime et terrestre, ou encore de nouveaux services portuaires de nature à assurer le développement de l’activité du port de commerce et menés dans une démarche écoresponsable et innovante.

Les candidats peuvent déposer leur proposition jusqu’au vendredi 13 octobre 2023 à 16 heures. Retrait des dossiers ici.