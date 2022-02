Toulon Provence Méditerranée construit un chenal d’avivement au port de Saint-Elme

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Les travaux du chenal d’avivement du port de Saint-Elme, à La Seyne-sur-Mer, suivent leur cours.

Un chenal d’avivement, reliant le bassin de plaisance au bassin de la base nautique, est en cours de construction sur le port de Saint-Elme à La Seyne-sur-Mer (Var). Les travaux, débutés en janvier, prendront fin en mai 2022. Ce projet, lancé par la métropole Toulon Provence Méditerranée, a pour but de recréer un courant nord-sud dans le port. Ce chenal permettra d’évacuer naturellement les milliers de mètres cubes de posidonies (herbes marines) qui s’accumulent dans le port et bloquent les pêcheurs et les autres usagers du site.

À la suite de différentes études, le projet prévoit ainsi d’aménager une ouverture (60 mètres de long sur 4 mètres de large) à la mer d’une partie du terre-plein de la base nautique, pour recréer ce courant. De plus, trois passerelles vont être installées pour franchir le chenal. L’une permettra le passage des piétons, une autre sera destinée au club de plongée et à ses équipements lourds, et une dernière pour l’école de voile et ses dériveurs sur remorques. Précisons que cette opération est financée à hauteur de 629 000 euros par la métropole.