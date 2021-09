Toulon : ouverture du pont provisoire sur l’A57

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Depuis dimanche 29 août, les voitures peuvent circuler sur le pont provisoire de l’autoroute A57 dans le quartier Sainte-Musse.

Pour mener à bien le chantier d’élargissement de l’A57, consistant à déconstruire et à reconstruire les ouvrages qui enjambent la voie ferrée et le réseau secondaire au niveau du quartier Sainte-Musse à Toulon (Var), Vinci Autoroutes a modifié la circulation entre l’échangeur de Tombadou et celui de La Palasse, dans le sens Nice-Toulon. Un pont provisoire a été mis en place par la société française d’autoroutes Escota, du groupe Vinci Autoroutes.

La construction de cette structure métallique a débuté en avril, et le groupe Vinci prévoit sa mise en service en 2023, date prévisionnelle de l’achèvement des travaux au niveau de Sainte-Musse. Cette portion provisoire de 300 mètres proposera deux voies de circulation, et la vitesse sera limitée à 50 km/h.

Pour rappel, les travaux d’élargissement de l’A57 couvrent près de sept kilomètres d’autoroute et devraient prendre fin en 2025.