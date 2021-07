Toulon : Loubière s’offre un nouveau parc paysager

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le futur parc paysager du quartier de la Loubière occupera une surface de 16 000 m².

À Toulon (Var), le chantier d’installation du nouveau parc paysager, mené par l’aménageur Var Aménagement Développement (VAD), se poursuit dans le quartier de la Loubière. Cet espace vert prend place sur le terrain d’ENEDIS et de Gaz Réseau Distribution France (GRDF), que la VAD a acquis. Les travaux du futur parc ont débuté dernièrement après une phase de désamiantage, de dévoiement des réseaux, de démolition des bâtiments existants et d’autres tâches préparatoires. La livraison de l’infrastructure est prévue pour mi-2022.

Cet aménagement répond à une ambition de la métropole de création d’espaces verts, aptes à accueillir des expositions culturelles et d’autres événements de grande ampleur, et à une volonté urbaine de programmation ludo-sportive en faveur des habitants du quartier. Le parc, rendant hommage aux paysages méditerranéens, comptera un arboretum, des aires de jeux, des jardins pédagogiques, des espaces de détente et des aires de sport. L’ensemble s’articulera autour de deux grands mails piétons, accessibles depuis les quatre entrées. Rappelons que l’aménagement de ce parc, chiffré à 12,3 M€, s’inscrit dans la démarche « Quartiers Durables Méditerranéens » (QDM).