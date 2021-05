Toulon : les travaux d’élargissement de l’autoroute A57, entre les échangeurs Benoît-Malon et Pierre-Ronde, sont lancés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Autoroutes Supprimer Valider Valider

Le projet d’élargissement de l’autoroute A57, à Toulon, entre les échangeurs Benoît-Malon et Pierre-Ronde, entre en phase de réalisation.

Les travaux d’élargissement de l’autoroute A57, entre les échangeurs Benoît-Malon et Pierre-Ronde à Toulon (Var), ont été lancés en mai 2021. Des opérations de terrassement sont réalisées dans le secteur de Sainte-Musse. S’ensuivra la construction d’un pont provisoire au niveau de l’avenue Blondel et de la rue Cassin, à partir de juin 2021. Le basculement de la circulation sur le nouvel ouvrage est prévu pour le mois de septembre. La réalisation de ce premier lot permettra aux équipes du groupement d’entreprises (Guintoli, EHTP, NGE GC, Siorat, Agilis et NGE Fondations, Vinci Autoroute), chargées de la maîtrise d’œuvre, d’élargir les ouvrages d’art existants.

Les travaux d’élargissement seront ensuite réalisés au niveau des échangeurs se trouvant dans la section de l’autoroute A57 concernée. Ils comprennent un réaménagement des bretelles d’entrée et de sortie ainsi que la création de deux arrêts dans le secteur de Sainte-Musse. Des opérations de mise aux normes finaliseront le chantier. Celles-ci incluent l’aménagement de dispositifs de collecte et de canalisation des eaux de ruissellement. « Nous devrons travailler sur différents secteurs de manière simultanée, parfois sur le côté extérieur de l’A57, parfois au niveau du terre-plein central », explique Mathilde Froment, directrice d’opérations adjointe du projet.

L’élargissement de l’A57 est prévu en quatre phases. Le chantier devrait durer quatre ans.