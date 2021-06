Toulon : le sixième tronçon de la promenade Verte sera livré l’année prochaine

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La dernière étape du chantier d’aménagement de la promenade Verte, à Toulon, prendra fin à l’été 2022.

La cinquième et avant-dernière tranche des travaux menés sur les 3,5 km de la promenade Verte toulonnaise vient d’être achevée. Ce tronçon est déjà en service dans le quartier du Jonquet-La Baume-Le Guynemer, le long de la rivière du Las et de l’ancienne voie ferrée. D’ici l’été 2022, promeneurs, vélos, skates et joggeurs pourront bénéficier de la nouvelle promenade des Poudrières, dans les quartiers ouest de la ville de Toulon (Var), entre le chemin des Fours-à-Chaux au nord et le boulevard de l’Escaillon au sud.

La Ville de Toulon mène ces travaux depuis 2010, afin que cet endroit devienne un espace de détente, de promenade en famille et de pratique sportive. Les cinq premières tranches du chantier concernent l’aménagement paysager, l’installation d’équipements d’éclairage public alimentés par des panneaux photovoltaïques et la mise en place d’un revêtement antidérapant. Hubert Falco, le maire de Toulon, explique qu’« avant de réaliser l’aménagement paysager, il a fallu faire de gros travaux de terrassement pour stabiliser les sols ».

La dernière phase du chantier débutera en décembre 2021. Celle-ci reliera l’école primaire des Moulins et l’école maternelle des Moulins avenue Trolley-de-Préveaux. Elle prévoit la création de 1 000 m2 de stabilisé en sable et de 179 m2 de massifs paysagers. S’ensuivront la plantation d’arbres ainsi que l’installation de béton coloré et d’une jardinière en gabion. La livraison de l’ensemble de la promenade Verte est prévue en mars 2022.