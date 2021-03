Toulon : le programme de réaménagement du Chalucet reçoit le récent label ÉcoQuartier

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Label Supprimer Valider Valider

L’opération réalisée dans le quartier du Chalucet, à Toulon, vient d’être labellisée ÉcoQuartier – étape 3.

Inauguré en janvier 2020, le programme de réaménagement du quartier du Chalucet, à Toulon (Var), a été porté par l’agence Corinne Vezzoni et associés, HYL Paysagistes et Devillers et associés. La réhabilitation de cette friche de 3,5 ha compose avec le patrimoine environnant. La médiathèque aménage par exemple son espace de 5 000 m² dans un ancien hospice du XVIIe siècle. La chapelle et le pavillon d’entrée du XIXe siècle sont tous deux classés à l’inventaire des Monuments historiques. Le programme comprend également l’aménagement du jardin Alexandre 1er, de l’école supérieure internationale de commerce Kedge BS, des logements de la Voile Blanche (Icade), etc.

Déjà gratifié de nombreux labels, Chalucet a de nouveau été certifié « ÉcoQuartier – étape 3 » le 9 février 2021. Ce label, décerné par Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, confirme l’exemplarité environnementale du quartier. Viennent s’ajouter à cela sa volonté de développement urbain durable et sa démarche de transition écologique.