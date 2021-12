Toulon : la traverse Lemercier a fait l’objet de travaux de requalification

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Aménagements extérieurs Supprimer Valider Valider

À Toulon, le chantier de requalification de la traverse Lemercier est achevé.

À Toulon (Var), dans le quartier de Saint-Jean du Var, la traverse Lemercier qui relie la rue Berthier au boulevard Maréchal-Joffre a fait l’objet de travaux de requalification. Ils ont permis d’élargir le passage et de l’agrémenter d’arbustes. Le bâtiment qui enjambait la traverse a été démantelé pour une meilleure exposition au soleil. Lancée en juin dernier, l’opération a aussi porté sur le déplacement des réseaux de télécommunication, sur la stabilisation du bâti existant, ainsi que sur l’installation de l’éclairage public et du mobilier urbain. La chaussée et le trottoir du côté sud du boulevard Maréchal-Joffre ont également été refaits, en plus de la sécurisation de la traversée piétonne.

La mairie de Toulon a injecté 630 k€ dans la réalisation des travaux. Cet investissement s’inscrit notamment dans la métamorphose du quartier, amorcée depuis une dizaine d’années. Dans la poursuite de cette démarche, la collectivité prévoit d’ouvrir une nouvelle médiathèque en 2023, en remplacement de la bibliothèque de la Roseraie.