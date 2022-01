Toulon : la réhabilitation du foyer Campra se concentre désormais sur la restauration des tableaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Sur le chantier du foyer Campra, des travaux de restauration sont menés sur la décoration intérieure.

La rénovation et la mise en conformité du foyer Campra, une salle emblématique de l’opéra de Toulon (Var), ont été réalisées en octobre dernier. Depuis lors, l’opération porte sur l’embellissement de la décoration intérieure. Des travaux de restauration sont menés sur les trois lustres et les 16 toiles marouflées ornant la pièce. Les décorations en staff (composition plastique constituée de plâtre à mouler armé de fibres végétales, utilisée dans la décoration d'intérieur et la construction de décors de théâtre et de cinéma) et les dorures font également l’objet d’une remise en état. Cette nouvelle étape du chantier a pour objectif de rendre au foyer son éclat des années vingt à travers l’homogénéisation de l’aspect, des teintes et de la clarté de ladite salle.

Selon les prévisions de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, porteuse du projet, le foyer Campra devrait être ouvert au public d’ici à mars ou avril 2022. Rappelons que la réhabilitation s’inscrit dans une démarche de conservation de ce patrimoine culturel. Par ailleurs, dans le cadre de ce projet, le réaménagement de la salle de spectacle et de ses décors, ainsi que la réfection de la scène et de ses dessous sont également prévus.