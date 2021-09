Toulon : l’école André-Filippi remise à neuf

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La Ville de Toulon a lancé un vaste chantier de réhabilitation de plus de 80 groupes scolaires avant la rentrée du 2 septembre. La rénovation de l’école élémentaire Filippi en fait partie.

La rénovation de l’école élémentaire André-Filippi à Toulon (Var) a été rendue possible grâce à l’engagement municipal d’améliorer les conditions de travail et de vie des élèves et des équipes pédagogiques des 84 groupes scolaires de la ville. Cet été, d’importants travaux d’une durée de six semaines ont été réalisés afin de mettre aux normes et de rénover ces établissements scolaires.

Les travaux consistaient à remplacer les menuiseries et à rénover entièrement le gymnase. Des brise-soleil, qui assurent une ventilation naturelle des locaux et des classes, des rampes d’accès et des sanitaires pour personnes handicapées ont été installés. L’école Filippi s’est aussi dotée d’un dispositif alerte attentat avec message d’urgence pour renforcer sa sécurité. L’informatisation des classes et la pose de vidéoprojecteurs ont aussi figuré dans ce projet de rénovation.

Au total, un montant de 360 k€ a été investi pour donner un coup de neuf à cet établissement scolaire.