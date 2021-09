Toulon : des travaux d’été dans les écoles

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Relations écoles Supprimer Valider Valider

Un investissement de 5 M€ a été mobilisé pour réaliser des travaux dans 66 écoles toulonnaises.

Chaque été, la Ville de Toulon (Var) profite des vacances scolaires pour effectuer des travaux dans les écoles afin d’améliorer l’accueil des élèves. Cette année, 66 chantiers se sont tenus dans les 84 établissements scolaires que compte la commune. Les opérations ont mobilisé un budget total de 5 M€. Elles ont permis de mieux équiper les écoles, de les remettre aux normes et de les sécuriser.

Lors de ces travaux d’été, les chantiers les plus importants ont été la création de deux classes modulaires supplémentaires au sein de l’école relais du Pont-du-Las. On note également l’extension du réfectoire de l’école élémentaire Valbertrand ainsi que la construction du bâtiment modulaire de l’école Malbousquet. À cela se sont ajoutées l’informatisation des classes et la pose de vidéoprojecteurs pour les écoles Debussy et Aicard.

Par ailleurs, des travaux de mise en accessibilité ont également été menés dans les établissements scolaires toulonnais dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmé (Ad’ap). Des sanitaires pour handicapés et des rampes ont été installés, en ce sens, dans six écoles.