Toulon : déménagement temporaire du marché du Mourillon

À Toulon, la place Émile Claude et ses abords se présenteront sous une nouvelle apparence après quelques mois de travaux.

Le marché du Mourillon s’est déplacé le long du boulevard Bazeilles. Depuis mi-janvier, la place Émile Claude, dans le quartier de l’est de Toulon (Var), fait l’objet d’une rénovation totale. Un chantier d’un coût global de 13 M€ est sous la responsabilité des élus et des équipes opérationnelles de l’antenne toulonnaise de Toulon Provence Méditerranée (TPM). La livraison est prévue pour le mois de mai. Cependant, les travaux se poursuivront jusqu’en septembre, notamment ceux des réseaux et des trottoirs du boulevard Bazeilles, ainsi que du rond-point de la nouvelle fontaine. « La place va devenir agréable et conviviale. Cela va redynamiser le marché, lui donner l’attractivité qu’il mérite », indique Laurent Jérôme, adjoint en charge des emplacements sur les marchés à Toulon.

Les travaux du marché du Mourillon concernent la réfection des réseaux d’assainissement, le changement du revêtement de sol, l’éclairage et les aménagements paysagers : 39 tilleuls ont été plantés en remplacement des vieux platanes. Yannick Chevenard, premier adjoint à la mairie de Toulon, explique qu’il s’agit d’un « aménagement pour les usages multiples des lieux. Les 70 places de parking seront délimitées. Le stationnement ne sera plus anarchique ». Par ailleurs, des bornes d’eau et d’électricité, ainsi que des étals uniformisés seront installés avec le soutien du Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce.