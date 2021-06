Toulon : de nouvelles places de parking s’ajoutent aux installations de l’écoquartier Brunet

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Parking Supprimer Valider Valider

L’écoquartier Brunet, à Toulon, dispose de nouvelles places de parking destinées aux habitants.

L’écoquartier Brunet, à Toulon (Var), compte 46 nouvelles places de parking aménagées entre les rues Haras et Marx-Dormoy, sur une parcelle en friche de 1 500 m2. Des bornes de rechargement électrique ont été installées sur quatre emplacements. Deux places ont été prévues pour les personnes à mobilité réduite, dont une pour les voitures électriques. Une zone de stationnement pouvant accueillir six deux-roues complète les installations, en plus de quelques aménagements paysagers. Yannick Chenevard, premier adjoint à la mairie de Toulon, expliquait lors d’une visite le 26 mai 2021 : « Les emplacements réservés à la recharge des véhicules électriques ont été réalisés en enrobé clair antibruit, un matériau qui constitue un excellent isolant thermique. La partie restante a été exécutée en stabilisé pour permettre à l’eau de traverser le sol. »

L’écoquartier Brunet compte 789 logements hébergeant 2 200 habitants. Il s’étend sur 50 134 m². « Quand on pense au vieil hôpital qu’il y avait, quand on pense aux opérations de démolition par lesquelles il a fallu passer, quand on se remémore tous les obstacles franchis. On peut dire que cet écoquartier est une réussite. Les habitants peuvent y vivre au calme et se promener en toute sécurité. Ils vont maintenant bénéficier d’un parking tout près de l’ancien mur d’enceinte de l’hôpital », a confié Hubert Falco, maire de Toulon.