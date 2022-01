Toulon : création d’une halte ferroviaire à Sainte-Musse

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Var Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

SNCF Réseau prévoit la mise en service d’une nouvelle halte ferroviaire à Sainte-Musse, le 12 décembre 2022.

Afin de favoriser l’utilisation du réseau ferré dans les transports du quotidien, et pour mieux répondre aux besoins des voyageurs, la SNCF et les collectivités ont décidé d’aménager une nouvelle halte ferroviaire à Sainte-Musse, en parallèle de la rue André-Blondel et au sud de l’autoroute à Toulon (Var). Cette future station desservira d’une part l’agglomération de Toulon, et d’autre part celle de La Garde (Var). Seul arrêt entre ces deux villes, le choix de Sainte-Musse est stratégique parce qu’on y trouve l’hôpital Sainte-Musse de Toulon, le stade Léo-Lagrange, le lycée technique Rouvière et plusieurs grandes surfaces et commerces.

Les travaux préparatoires (débroussaillage et travaux de réseaux) devraient commencer en janvier 2022. Les plus gros travaux s’effectueront entre mars et avril, et pourraient durer jusqu’en septembre-octobre, pour une mise en service estimée à la fin de l’année 2022. Le site sera équipé de deux quais de 200 m de long chacun, d’un sas d’entrée et d’abris à vélos, reliés par une passerelle dotée d’ascenseurs. La maîtrise d’ouvrage est assurée par SNCF Réseau et sa filiale SNCF Gares et Connexions, principaux gestionnaires du réseau ferré de France. À l’issue des travaux, la SNCF envisage une fréquentation annuelle de 100 000 voyageurs et un cadencement de quatre TER par heure s’arrêtant le long des quais. Le coût des travaux est estimé à 11,2 millions d’euros, dont 7 % sont pris en charge par la SNCF. Les collectivités participent financièrement à travers un plan qui réunit l’État (25 %), la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (28 %), le Département (20 %) et la métropole Toulon Provence Méditerranée (20 %).