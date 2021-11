Torcy : les travaux de la rue de Chèvre se poursuivent

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La rue de Chèvre fait l’objet d’un chantier de modernisation qui se terminera fin avril 2022.

La Ville de Torcy (Seine-et-Marne) effectue actuellement des travaux d’envergure afin de moderniser la rue de Chèvre. Ceux-ci ont débuté le 27 septembre dernier et s’achèveront fin avril 2022.

L’opération inclut l’élargissement du trottoir pour les personnes à mobilité réduite, du côté de la rue du Pâtis, des allées de la Gondoire et de la Frambourg. S’y ajoute la création d’un arrêt de bus pour la nouvelle ligne qui reliera la gare de Torcy à celle de Noisiel. Ce chantier se poursuivra jusqu’en décembre. Entre février et avril 2022, une piste cyclable et un cheminement piéton seront aménagés le long du trottoir ouest et du côté de la ZAC des Coteaux. En outre, des places de stationnement seront créées des deux côtés de la rue de Chèvre et compteront 38 emplacements à la fin du chantier.

La Ville de Torcy a investi environ 1,3 M€ dans ces travaux de modernisation.