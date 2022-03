Toolstation poursuit son développement

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’enseigne spécialisée dans la quincaillerie de la société britannique Travis Perkins compte ouvrir cinq nouveaux points de vente d'ici à mai.

Toolstation démarre l’année 2022 sur les chapeaux de roue. Après les 9 ouvertures en 2020 puis les 13 en 2021, l’enseigne spécialisée dans la quincaillerie de la société britannique Travis Perkins poursuit sa stratégie de maillage à un rythme soutenu. Ainsi, sur ce début d’année, elle s’est implantée à Ambérieu en Bugey (9 février) et Audincourt (2 mars). Et ce n’est pas terminé. Elle annonce sur son site, « l’ouverture prochaine » de magasins à Chalon-sur-Saône (6 avril), Andrézieux-Bouthéon (13 avril) et Beaune (4 mai). Avec ses deux prochaines ouvertures, Toolstation comptera 42 comptoirs et un site internet.

Pour rappel, Toolstation a clos l’exercice 2020 avec un chiffre d’affaires de 9,3 M€ (en hausse de 47,9 % par rapport à l’année précédente) et une perte de 8,2 M€.