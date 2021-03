Toolstation débarque à Auxerre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer France Supprimer Yonne Supprimer Valider Valider

L’enseigne spécialisée dans la quincaillerie de la société britannique Travis Perkins a ouvert sa 22ème agence en France.

Toolstation poursuit son expansion en France. Elle a inauguré, le 28 février 2021 à Auxerre, sa 22ème agence. Implantée Avenue Jean Mermoz, elle jouxte les agences Würth Proxishop, Kiloutou et BigMat Gourmand et se trouve, à quelques encablures, des dépôts de Cedeo et Prolians Servet-Duchemin et d’un point de vente Comptoir Seigneurie Gauthier.

Le distributeur ne compte pas s’arrêter là et prévoit d’autres inaugurations. Il annonce sur son site, « l’ouverture prochaine » de magasins à Bourg-en-Bresse et Oyonnax.