Toolstation accélère son développement

L’enseigne spécialisée dans la quincaillerie de la société britannique Travis Perkins vient de s’implanter à Avignon, Sallanches, Unieux, Bourg-les-Valences et Roanne-Le Coteau. Elle annonce l’ouverture prochaine d’un point de vente à Saint- Chamond et Davezieux.

Toolstation a décidé d’accélérer le développement de son réseau. Après les six ouvertures en 2020, l’enseigne spécialisée dans la quincaillerie de la société britannique Travis Perkins a passé la surmultipliée. Ainsi, elle s’est implantée à Auxerre (1er mars), Oyonnax (15 mars), Bourg-en-Bresse (6 avril) ; Besançon-Ecole Valentin (24 mai), Salaise sur Sanne (31 mai), Brive-Charensac (5 juillet), Perpignan (12 juillet). Et depuis cet été, le rythme s'est encore accéléré. Elle a inauguré cinq nouveaux comptoirs : Avignon, Sallanches, Unieux, Bourg-les-Valences et Roanne-Le Coteau.

Et ce n’est pas terminé. Elle annonce sur son site, « l’ouverture prochaine » de magasins à Saint-Chamond et à Davezieux. Avec ses deux prochaines ouvertures, Toolstation comptera 38 comptoirs et un site internet.

2e entrepôt

Pour accompagner cette expansion, Toolstation a ouvert en août dernier une deuxième plateforme logistique à Toussieu, dans la banlieue lyonnaise. Opérationnelle depuis août dernier, elle est « dédiée à l’approvisionnement » du réseau de magasins. Quant à l’entrepôt historique de Saint-Priest, il est désormais « consacré aux commandes Web ».