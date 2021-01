Toolstation accélère le développement de son maillage géographique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’enseigne spécialisée dans la quincaillerie de la société britannique Travis Perkins vient de s’implanter à Aubagne, Toulon, Nîmes et Narbonne. Elle annonce l’ouverture prochaine d’un point de vente à Alès, Béziers et Auxerre.

Il y a encore quelques mois, Toolstation ne comptait qu’en France que 13 comptoirs autour de Lyon et un site de e-commerce. Mais voilà, l’enseigne du groupe britannique Travis Perkins spécialisée dans la quincaillerie a décidé d’accélérer son développement sur l’année 2020. Après les ouvertures en juin et juillet des points de vente de Genay et Bourgoin-Jallieu, elle a inauguré sur les quatre derniers mois quatre nouvelles implantions : Aubagne, Toulon, Nîmes et Narbonne. Et pour ce début d’année 2021, elle annonce sur site, « l’ouverture prochaine » de magasins à Alès, Béziers et Auxerre. Avec ses nouvelles ouvertures, Toolstation comptera 22 comptoirs et un site internet.