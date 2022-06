Toiture : trois techniques d'isolation par l'extérieur

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Artisan toiture Supprimer Toiture Supprimer Isolation thermique par l'extérieur Supprimer Isolation Supprimer Edilians Supprimer UNILIN INSULATION Supprimer France Supprimer Valider Valider

Adaptée au neuf et à la rénovation, l'isolation thermique par l'extérieur des toitures présente divers atouts, notamment le fait de préserver le volume intérieur. Focus sur les trois procédés existants pour toits en pente : le sarking, le panneau sandwich et le caisson chevronné.

Avantages

Hormis son coût plus élevé, l'isolation d'une toiture par l'extérieur cumule plusieurs avantages : une isolation continue sans ponts thermiques, des performances accrues et des économies d'énergie, un volume habitable sous combles préservé, la possibilité de laisser la charpente apparente, une isolation phonique améliorée, des travaux sans intervention à l'intérieur…

Tendances

L'isolation par l'extérieur en toiture est dominée par le sarking (90 %). Le micromarché des éléments autoportants, à mise en œuvre rapide mais plus complexe (calepinage en amont, engin de levage, etc. ) s'oriente vers le panneau sandwich, dont la pose, la découpe et le traitement des ponts thermiques sont plus faciles.

Le sarking

Mis en œuvre sur la charpente à nu, le sarking est adapté aux toitures traditionnelles. Il inclut la pose de plusieurs éléments : un platelage rigide sur chevrons, un pare-vapeur, les panneaux isolants (tout type de matériau), un écran de sous-toiture, un contre-lattage puis le matériau de couverture.

Le panneau sandwich

Le panneau sandwich, autoportant, se pose directement sur les pannes. Il se compose d'un isolant pris en sandwich entre une sous-face décorative et un revêtement supérieur support de couverture. L'assemblage par rainure et languette au niveau de l'isolant assure l'étanchéité à l'air et le traitement des ponts thermiques.

Le caisson chevronné

Posé sur pannes, ce caisson autoportant (photo) comprend une sous-face finie et 2 ou 3 chevrons entre lesquels est inséré un isolant moins haut pour ménager une lame d'air. Il autorise une plus grande portée entre pannes, mais la jonction entre caissons doit être soignée pour éviter les ponts thermiques.

Des produits

Utherm Sarking Anti-Slide, de Unilin Insulation :

Spécial climat de montagne

Après Recticel Insulation avec Eurotoit Montagne, Unilin Insulation propose un isolant qui optimise la sécurité de pose des couvreurs sur les toits pentus en zone de montagne. Ces nouvelles plaques disposent d'un revêtement antidérapant et antiréfléchissant en face supérieure. Deux versions sont proposées : K Anti-Slide, une mousse PU rigide à parement multicouche étanche sur les deux faces (ép. 100 à 160 mm), et K Comfort Anti-Slide, une mousse PU associée à un panneau de fibre de bois côté intérieur pour augmenter le confort d'été et acoustique (ép. 160 à 200 mm). De format 120 x 100 cm, ils affichent un lambda de 0,022 W/(m.K), pour un R jusqu'à 8,35 m2.K/W. Acermi n° 11/121/688.

Unilin Insulation Utherm Sarking Anti-Slide Close Lightbox

Quickciel, de Cosyk :

Des panneaux sandwichs porteurs

Ces éléments préfabriqués de longue portée à âme en PSE gris assurent trois fonctions en une opération : isolation, support de couverture, parement intérieur. De largeur 60 cm et longueur sur mesure de 2,5 à 8 m, ils se posent sur les pannes apparentes (ou chevrons ou plaques sous tuiles) et supportent tout type de couverture ventilée (tuiles, ardoises, bardeaux métal ou bitumés…). La version Habitat 4M2A garantit une portée de 4 m entre deux appuis. Côté intérieur, plusieurs finitions sont proposées (plâtre, décor blanc, planches, bois massif, OSB, acoustique…). D'épaisseur 125 à 260 mm, au lambda 0,030, ils assurent un R de 4 à 8,95. Pose rainurée bouvetée. Acermi n° 13/164/804.

Sarkéo Feu, de Edilians :

Une solution performante au feu

Ces panneaux en mousse phénolique, de 120 x 240 cm et d'épaisseur 80 à 160 mm, se déclinent en deux versions. Sarkéo Feu, classé feu Cs1d0, associe l'isolant (avec parements en fibre de verre) avec l'écran de sous-toiture souple Aéro Feu (vendu séparément). La version Sarkéo Feu+, classée Bs1d0, intègre déjà un écran de sous-toiture. Leurs performances (lambda de 0,022 et R ? 6 pour 147 mm d'épaisseur) sont garanties de - 50 °C à + 120 °C. Rainurés bouvetés, légers et résistants à la compression, les panneaux se mettent en œuvre par emboîtement et vissage sur volige. Acermi n° 19/242/1404.

Edilians Sarkéo Feu Close Lightbox

Alu NF, de IKO Enetherm :

La thermique alliée à l'acoustique

Ce panneau en mousse rigide PIR (sans CFC ni HCFC ni HFC) est revêtu sur ses deux faces d'un complexe aluminium à 7 couches. Indéformable, insensible à l'humidité et résistant à la compression, il conserve ses propriétés dans le temps. Léger (32 kg/m3), de format 240 x 120 cm et d'épaisseur 90, 120, 132 ou 160 mm, il affiche un lambda de 0,022. Des essais viennent de valider ses performances acoustiques, les meilleures pour un panneau sarking en mousse rigide de faible épaisseur : 38 dB(A) pour 90 mm d'épaisseur (avec couverture tuile et habillage intérieur BA13) et 40 dB(A) pour 132 mm. Acermi n° 06/103/434.

IKO Enetherm Alu NF Close Lightbox