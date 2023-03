Toiture-terrasse : quelle solution d'étanchéité ?

Membrane EPDM

Karl Iserbyt, responsable marketing chez Elevate :

"Nos systèmes de toiture Elevate visent à fournir une solution aux besoins actuels et futurs en termes de construction et d'habitation. Outre la qualité et la durabilité des produits RubberCover EPDM et RubberGard EPDM, nous parlons aussi de la manière dont ils interagissent avec d'autres éléments de construction tels que les panneaux solaires, la végétalisation, les toits de rétention d'eau, etc. Avec l'épaisseur de 1,5 mm pour ces systèmes de toiture, Elevate s'est préparé pour le futur. Ces membranes EPDM ont une durée de vie plus de deux fois supérieure à celle des panneaux solaires les plus courants. Ainsi, les cycles de vie des différents éléments de toiture sont mieux coordonnés. En conséquence, les panneaux solaires et la membrane peuvent former un mariage parfait. Pour les toitures végétalisées extensives, nos membranes sont également préconisées en épaisseur de 1,5 mm."