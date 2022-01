Toiture : quelles innovations pour améliorer la performance du bâtiment ?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Artisan toiture Supprimer Toiture Supprimer Photovoltaïque Supprimer Isolation Supprimer Etanchéité en toiture Supprimer Edilians Supprimer Soprema Supprimer Ursa France Supprimer France Supprimer Valider Valider

En matière de déperdition thermique, la toiture représente environ 30 % des pertes de chaleur des maisons individuelles et petits bâtiments. Les fabricants proposent diverses solutions pour que cette cinquième façade devienne bénéfique à la performance énergétique du bâtiment. Exemples avec Edilians, Ursa et Soprema.

Edilians et le photovoltaïque

« Le photovoltaïque s’inscrit dans l’axe de travail d’Edilians, et est lié à l’esthétique ainsi qu’à l’innovation réglementaire et technique de la tuile terre cuite sur la toiture durable. Pour accompagner les couvreurs, nous fabriquons des modules en terre cuite avec cellules photovoltaïques intégrées. Après de premiers modèles aux cellules noires, nous proposons désormais des cellules rouges pour travailler l’intégration au bâti, protéger l’esthétique en rénovation et répondre aux demandes des architectes des Bâtiments de France. Ces tuiles manuportables assurent une étanchéité parfaite. Ajouter du photovoltaïque sur une tuile existante, dont l’étanchéité est depuis longtemps maîtrisée, a ôté cette problématique. De plus, le système de pose ne nécessite pas d’adaptation au niveau de la charpente que ce soit en neuf comme en rénovation. Aujourd’hui, face à la crainte d’une crise énergétique en France, il y a un vrai engouement des particuliers pour le photovoltaïque en toiture. »

Olivier Lafore, directeur du marketing et de la communication d’Edilians

Edilians - Tuile solaire rouge Close Lightbox

Ursa et l’isolation inversée

« Pour l’isolation des toits plats, notre XPS toiture-terrasse présente plusieurs points forts : il se pose de façon inversée sur l’étanchéité, car il est insensible à l’eau et offre une grande résistance à la compression. Avec ce produit sur support béton, il est possible de traiter tout type de toit-terrasse, même les parkings, les terrasses piétons, les espaces végétalisés… Les règles sont très techniques sur ce type d’application et le XPS y répond de façon simple. Comme il se pose au-dessus de l’étanchéité, quelles que soient les conditions climatiques, la terrasse est rapidement hors d’eau. Il suffit de le poser et de mettre en œuvre le lestage sur un techno-textile de séparation. Il n’y a pas de pare-vapeur à souder. C’est un produit idéal pour la rénovation thermique. En neuf, il peut s’utiliser en système étanchéité-isolant. Il protège également l’étanchéité contre les risques de percement et le vieillissement accéléré notamment dû aux variations de température. »

Jean-Pierre Laherre, directeur général d’Ursa

Ursa - Toiture inversée Close Lightbox

Soprema et la toiture active

« Auparavant, nous considérions la toiture comme un simple élément passif qui assurait l’étanchéité et participait à l’isolation thermique du bâtiment. Aujourd’hui, la toiture revêt de nouvelles fonctions, comme la réduction des îlots de chaleur dans son environnement proche. Notre toiture blanche Cool Roof, par exemple, a la particularité de réduire de 35 °C sa température de surface par rapport à une solution traditionnelle. Elle limite ainsi la chaleur induite sur son environnement et le besoin de climatisation. Elle peut être combinée avec nos toitures végétalisées, écologiques et esthétiques, qui ont aussi des qualités d’isolation thermique et acoustique. Elles rafraîchissent naturellement l’air, en plus de leur fonction végétale. Enfin, nos toitures photovoltaïques jouent un rôle actif en participant à la réduction des consommations d’énergie primaire du bâtiment. Toutes ces fonctions rendent les toitures actrices de la réduction des émissions de CO2 et de l’empreinte carbone dans le bâtiment. »

Youcef Arabi, directeur du développement des travaux IdF de Soprema Entreprises

Soprema - Cool Roof Close Lightbox