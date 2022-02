TIVOLY, Innovation Technologie et Services pour la distribution professionnelle.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Conjoncture Supprimer France Supprimer Valider Valider

Tivoly est un concepteur et fabricant d’outils coupants et d’accessoires électroportatifs. L’entreprise, qui a plus de 100 ans d’expertise, propose des solutions d’usinage. Zoom sur son savoir-faire d’exception.

TIVOLY, l’histoire d’une entreprise familiale centenaire

Tout commence en 1917, lorsque Lucien Tivoly fonde la Manufacture Française de Mèches Américaines, une fabrique de forets, à Tours en Savoie, aux portes d’Albertville.

En 1961, son petit-fils, Jamy Tivoly, reprend la direction de l’entreprise. Misant à la fois sur l’innovation dans le conditionnement des produits et sur une stratégie d’acquisitions industrielles successives (Perfor et Deltal en France, Ardatz en Espagne, Union Butterfield aux USA, …). Il va très vite transformer l’entreprise familiale en un groupe international pluridisciplinaire.

Le développement de la GSB en Europe va jouer un rôle de catalyseur de ce développement. Aujourd’hui, le Groupe TIVOLY dispose de 10 sites implantés sur 3 continents, parmi lesquels 7 unités de fabrication, dont 3 sont basées en France.

Présent à la fois dans l’industrie, la distribution professionnelle et les grandes surfaces de bricolage, le groupe TIVOLY apparaît désormais comme un spécialiste européen reconnu des outils coupants et des accessoires électroportatifs.

Une entreprise qui ne cesse d’innover

Renforcement de son offre, nouvelles gammes, digitalisation de ses données, e-catalogue, le groupe TIVOLY innove sans relâche.

Le e-cat PRO, en est le reflet parfait.

Conception de planogrammes ou de plans de stock sous Spaceman, infographie intégrée, cellule de Trade marketing, taux de service optimal, importance accordée au « Made in France », le groupe TIVOLY sait être à l’écoute de ses partenaires de la distribution professionnelle.

Les valeurs du groupe TIVOLY partagées par toutes les équipes.

Engagement, et dépassement de soi sont des valeurs fortes pour les équipes du groupe TIVOLY qui ont à cœur la technicité et l’endurance de leurs produits. Ses valeurs réunissent également, pour troisième saison consécutive, le Team Webike SRC KAWASAKI au Championnat du Monde d’Endurance Moto. Le team avait déjà été champion du monde sur la saison 2018-2019.

Et au quotidien, c’est une équipe dédiée de commerciaux exclusifs qui est là pour vous faire partager tous ces atouts et pour vous accompagner dans le développement de vos ventes d’outils coupants et d’accessoires électroportatifs auprès de vos clients professionnels.

