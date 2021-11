Patriarche, nouveau maître d’œuvre d’exécution du CHU de Nantes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Chantiers Supprimer Loire-Atlantique Supprimer Nantes Supprimer Valider Valider

Le groupement porté par l’agence d’architecture pluridisciplinaire Patriarche avec les groupes d’ingénierie Edeis et Builders & Partners a été choisi comme le nouveau maître d’œuvre d’exécution du futur CHU à construire sur l’île de Nantes.

Pour mener à bien le plus grand chantier hospitalier de France (1,2 milliard d’euros), dont le chantier de terrassement devrait être terminé en fin d’année, un groupement conduit par l’agence Patriarche prendra le relais des concepteurs du projet, que le CHU de Nantes n’a souhaité conserver pour la phase d’exécution.

Le groupement était composé l’agence belge Art & Build (mandataire) avec l’architecte Jean-Philippe Pargade, le bureau d’études Artelia et l’urbaniste-paysagiste Signes. « On est fier de prendre la suite d’une équipe qui a bien travaillé et nous prenons le sujet avec une grande humilité vis-à-vis des concepteurs » a déclaré au Moniteur Damien Patriarche, président du groupe éponyme. « Le projet fonctionne, il plaît au CHU et nous ne sommes pas là pour le remettre en cause mais le réaliser de la meilleure manière et de la plus fluide possible » a-t-il ajouté.

