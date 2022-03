TIR Technologies souffle ses 20 bougies et poursuit son expansion

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Valider Valider

La marque commerciale Marquises est née en 1961 au sein de l'entreprise TIR, Toiles Industrielles du Rhin. Depuis son rachat en 2002 par OFB (Omnium Fermetures Bâtiment), TIR Technologies ne cesse de croître, passant d'une vingtaine de salariés à plus de 500 aujourd'hui.

Vingt ans se sont écoulés depuis le rachat de Marquises et TIR par OFB. En 2002, la nouvelle entité TIR Technologies s'appuie sur une vingtaine de salariés au sein d'un showroom et de sites de production de 4 000 m2. Elle en compte aujourd'hui 500 au sein de 33 000 m2 de surface dont trois nouveaux bâtiments industriels pour la fabrication des stores extérieurs, des pergolas et des produits techniques comme les BSO. Un tout nouveau vient d'être construit pour abriter un transtockeur, accompagnés d'investissements conséquents dans des outils de production performants et robotisés, assurant une optimisation de la capacité de production tout en améliorant les espaces et conditions de travail des employés. Fort de cette ascension fulgurante, TIR Technologies poursuit sa stratégie de développement avec un centre entièrement automatisé pour le débit en flux continu des profilés aluminium des pergolas (La Dubus) ; une nouvelle ligne de laquage automatique et autonome qui augmente la capacité de laquage et permet de changer de teintes rapidement ; un deuxième transstockeur automatisé actuellement en cours de montage ; un plateau de 800 m2 de bureaux supplémentaires et un nouveau show-room. En 2022, l’entreprise va également investir dans l’autonomie énergétique avec une offre élargie en protection solaire autonome : après les stores Verticoffre et Zip, le store coffre Ambre et la pergola IZI s’affichent dorénavant en version solaire.