Tikehau entre au capital d'Egis

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Egis Supprimer Ingénierie Supprimer France Supprimer Valider Valider

La Caisse des Dépôts et Tikehau Capital ont annoncé la finalisation de l’acquisition par Tikehau Capital d’une participation de 40% de l'ingénieriste.

Annoncée le 23 septembre dernier, l'arrivée au capital d'Egis de Tikehau Capital a été finalisée ce 7 janvier.

Par le biais de son fonds dédié à la transition énergétique T2 Energy Transition, le groupe de gestion d’actifs alternatifs possède désormais 40% du capital du premier ingénieriste français, spécialiste de l'ingénierie de la construction et des services à la mobilité.



Cette entrée à son capital constitue pour Egis une étape majeure dans la réalisation de son plan stratégique, prioritairement axé vers le grand international et visant à positionner le groupe dans le top 10 mondial de l’ingénierie avec le doublement de son chiffre d’affaires d’ici à cinq ans.

La Caisse des Dépôts conserve une participation de 34% du capital, aux côtés des cadres partenaires et des salariés qui en détiennent 26%, et continuera d’accompagner le groupe dans la durée.

Un futur leader mondial de l'ingénierie





« Je me réjouis de l’entrée de Tikehau Capital au capital de notre groupe qui marque une étape cruciale dans la vie de notre entreprise et de nos collaborateurs », a déclaré Laurent Germain, directeur général d’Egis. « Grâce à Tikehau Capital, nous allons réaliser l’ambition de notre projet stratégique Impact the Future : être un acteur de premier plan pour relever les défis liés au changement climatique et ainsi contribuer à améliorer le cadre de vie des citoyens et des générations futures. L’arrivée de Tikehau Capital aux côtés des investisseurs historiques apportera à Egis des ressources complémentaires pour accélérer notre croissance, favoriser l’élargissement de notre gamme de services et développer plus de solutions innovantes répondant aux nouveaux besoins de nos clients. »



« L’offre axée sur le développement durable constituera un levier majeur de différenciation pour Egis. Cela permettra au groupe de se positionner parmi les leaders mondiaux des services d’ingénierie » ont expliqué de leur côté Emmanuel Laillier, responsable du Private Equity de Tikehau Capital, et Pierre Devillard, executive director au sein de l’équipe Private Equity, Tikehau Capital.