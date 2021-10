Thiers : une opération multi-sites pour requalifier les espaces publics

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Aménagement Supprimer Valider Valider

À Thiers, le quartier Centre-Ancien fait l’objet d’aménagements afin d’optimiser son attractivité.

Le projet d’aménagement des secteurs du centre ancien de Thiers (Puy-de-Dôme) s’inscrit dans le cadre des opérations prévues par le nouveau programme de renouvellement urbain de la commune. Il consiste en la requalification des voiries et des espaces publics, notamment sur les plans résidentiel, commercial et touristique. Cette initiative doit également permettre l’amélioration de l’habitabilité du quartier par la valorisation des équipements publics structurants comme le musée de la Coutellerie ou encore le magasin Défi-Mode. Notons que le quartier Centre-Ancien se divise en trois secteurs : nord, centre et sud.

Cette opération « multi-sites » concerne tous les secteurs du quartier, du nord de la rue Conchette jusqu’à la rue Mancel-Chabot, en passant par la rue du Transvaal, la place Saint-Genès et la rue de la Coutellerie. La création d’un espace public est également programmée à proximité de Défi-Mode. Elle commencera cet automne pour une fin de travaux prévue en décembre prochain.

L’entreprise Croisée d’Archi a été retenue pour se charger de la réalisation de ce vaste projet d’aménagement urbain. Elle s’associera aux sociétés MTA et Artelia.

Le montant prévisionnel de l’ensemble des travaux est estimé à plus de 4,3 M€.