Thiers : poursuite de la métamorphose urbaine du centre ancien

Les nouveaux projets seront coconstruits avec les habitants. Un sondage a été lancé pour recueillir leurs avis jusqu’au 15 décembre.

À Thiers (Puy-de-Dôme), la redynamisation du centre ancien est un projet mis en œuvre en 2002. De nombreuses opérations de rénovation ont déjà été exécutées. Elles ont porté essentiellement sur la réhabilitation en plateaux des logements anciens du centre historique, ainsi que sur la remise aux normes des différents réseaux. La dernière opération a été effectuée en 2019. Elle a concerné la rénovation d’un immeuble dans la vieille ville de Thiers. Le bien a été acheté par un couple en 2012. Ce dernier a pu y réaliser les travaux grâce au dispositif d’« opération programmée d’amélioration de l’habitat » ou OPAH-RU.

Les chantiers de métamorphose urbaine du centre ancien de Thiers vont se poursuivre dans les mois et les années à venir. Les nouveaux projets seront coconstruits avec la participation et la concertation des habitants pour que la ville de demain corresponde à leurs attentes et besoins. Un sondage est en cours jusqu’au 15 décembre pour recueillir plus d’informations sur le profil des usagers. Toutefois, le projet inclut la poursuite des opérations de réhabilitation des bâtiments anciens. Notons que celles-ci seront portées, soit par la régie municipale, soit par des investisseurs privés.