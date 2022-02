Thiers : le chantier de l’ex-Défi Mode avance

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Puy-de-Dôme Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La réhabilitation de l’immeuble ex-Défi Mode est l’une des plus importantes opérations dans le cadre de l’Action cœur de ville et du nouveau programme de renouvellement urbain de la ville de Thiers.

Commencés en octobre 2021, les travaux préparatoires pour la requalification de l’immeuble d’ex-Défi Mode à Thiers (Puy-de-Dôme) sont achevés. Ils portaient sur le désamiantage et la déconstruction de l’intérieur des bâtiments. La deuxième étape du chantier a commencé en ce début d’année. Elle concerne la démolition de l’ancienne Banque Populaire. Elle laissera place à un espace public en lien direct avec la réhabilitation de l’ancien Défi Mode. La troisième phase du réaménagement débutera après cette opération de démolition. Notons qu’une consultation est en cours pour sélectionner l’équipe de maîtrise d’œuvre qui sera chargée du suivi de l’opération. Elle aura pour mission de concevoir un projet architectural et d’assurer le suivi global des travaux.

Pour rappel, le projet porte sur la requalification de cet immeuble emblématique. Il prévoit la création de différents niveaux, dont une halle commerçante pour les producteurs locaux, une brasserie en circuit court en lien avec la halle, un espace de télétravail et un centre de formation des aides-soignants. Le coût prévisionnel global des travaux est estimé à plus de 3 millions d’euros. Ce montant est financé à hauteur de 65 % par le conseil régional, à 21 % par la Ville de Thiers, à 7 % par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et à 6 % par la communauté Thiers Dore et Montagne (TDM).