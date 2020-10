Thierry Repentin, nouveau président de l'Anah

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Anah Supprimer USH Supprimer Logement Supprimer France Supprimer Savoie Supprimer Thierry Repentin Supprimer Valider Valider

L'Agence nationale de l’habitat (Anah) accueille son nouveau président, maire de Chambéry, et président du conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique.

Thierry Repentin, maire de Chambéry succède à Nathalie Apperé et devient officiellement le nouveau président de l'Anah.

Cette nouvelle fonction de président du conseil d’administration lui a été attribuée sur proposition de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des finances et de la relance, et d’Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement : « Tout le parcours de Thierry Repentin dit son attachement et sa connaissance approfondie de nos politiques de l’habitat dans notre pays depuis de nombreuses années. Présidant aux destinées de l’Anah, il saura poursuivre et développer son action au service de logements toujours mieux adaptés aux besoins des Français, rénovés, plus durables », ont déclaré les ministres.

Thierry Repentin est effectivement un acteur reconnu dans le monde du logement. L'ancien sénateur de Savoie, ministre délégué à la formation professionnelle et à l'apprentissage puis ministre délégué aux affaires européennes entre 2012 et 2014, a été président de l’USH de 2008 à 2012, délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat et président de la commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier (2015-2017) mais également président du conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique. Il est également président de la Commission nationale SRU.

Spécialiste des questions « logement » au parlement, il est notamment à l’origine de dispositifs favorisant la construction de logement sociaux, de la création de la taxe sur les logements vacants et de plusieurs propositions de loi et rapports sur l’habitat.

Pour Thierry Repentin : « L’amélioration des logements privés est un enjeu majeur, qui se situe à la croisée de problématiques sociales, écologiques et économiques structurantes pour notre pays. Elle doit nous permettre de relever le défi de la COP21 et bénéficier à tous les territoires et tous les ménages. ».