Thermozell, gamme légère et recyclée pour la rénovation des sols

Complétant la gamme existante de panneaux isolants en polystyrène expansé (PSE), la nouvelle gamme Thermozell est principalement dédiée au marché de la rénovation, pour le remplissage, l’allègement et l’isolation des sols. Les produits, fabriqués à 100 % avec des billes de PSE recyclé, sont prêts à l’emploi, faciles à mettre en œuvre en faible épaisseur (à partir de 3 à 5 cm selon les versions) et classés A+ en émissions de COV. Très résistants, ils sont adaptés aux chantiers exigeants en termes de surcharge et d’isolation acoustique ou thermique.

La gamme se compose de cinq formulations variant en densité pour différentes contraintes de chantier :