Thermoreal-Gebrik JM, une vêture d'aspect brique sans joint

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Artisan façade Supprimer Brique Supprimer Terre cuite Supprimer Terreal Supprimer France Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Valider Valider

Terreal lance une solution de vêture isolante aspect joint mince, qui se pose par chevillage et permet de réaliser des façades en briquettes sans rejointoiement au mortier.

À base d’éléments préfabriqués en usine, la vêture isolante Thermoreal-Gebrik Joint Mince de Terreal offre un aspect plus monolithique que les plaquettes de parement avec joint au mortier. Sa surface visible est constituée de plaquettes en terre cuite et de joints d’environ 3 mm. Les plaquettes sont serties dans un panneau rigide en mousse polyuréthane. Disponible en deux aspects (texturé en 8 coloris et moulé-main en 104 coloris), le panneau peut être posé à l’horizontale et à la verticale.



Qualité technique



Adapté au neuf comme à la rénovation, utilisable en ERP de 1ère à 4e catégorie, ce nouveau panneau conserve les qualités techniques du Thermoreal-Gebrik classique. Sous Atex, il offre une résistance aux chocs Q4 et convient à une pose en rez-de-chaussée. Étanche à l’eau, très résistant au feu (APL Feu Effectis), au vent et au risque sismique, il peut être utilisé comme solution d’isolation thermique par l’extérieur (R > 6 m².KW). Il est disponible en deux tailles de panneaux (130,8 x 68 x 6 cm et 128,4 x 66 x 6 cm).



Pose gain de temps



La mise en œuvre des plaquettes sur le mur support (béton, maçonnerie ou COB) se fait à sec avec un système de fixations traversantes disposées à des emplacements prévus dans le panneau. Les points de fixations sont ensuite cachés par le collage de plaquettes complémentaires sur le chantier. Les joints entre les plaquettes n’ont pas besoin d’un jointoiement mortier. La non-réalisation du jointoiement alliée à la diminution du temps d’échafaudage apportent un gain de temps aux entreprises.